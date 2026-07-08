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北美訂單大爆發 岱稜科技6月、Q2及上半年營收同創新猷

鉅亨網記者張欽發 台北

全球真空蒸鍍薄膜與精密塗佈領域大廠岱稜科技 (3303-TW)，今 (8) 日公布最新營收資訊，2026 年 6 月營收 3.74 億元，創新高，月增 25.67%，年增 48.97%，上半年營收 17.54 億元，年增 16.8%，創同期新高。

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北美訂單大爆發 ，岱稜科技6月、Q2及上半年營收同創新猷。(鉅亨網記者張欽發攝)

而岱稜 2026 年第二季營收 9.79 億元，創新高，季增 26.43%，年增 29.51%。


岱稜去年 3 元股息將在 7 月 10 日除息交易，爲史上最高配息額度。

岱稜科技今年來業績爆棚，主要來自北美卡牌效應引爆強勁拉貨， 北美精品收藏與集換式卡牌市況火熱，一方面運動球員卡相關終端消費需求強勁；另一方面寶可夢卡牌因應 7 月重磅新品與 30 周年限定商品引發全球預購與搶購狂潮，印刷大廠全力擴產。雙引擎拉貨動能使岱稜科技憑藉獨特化學配方、真空蒸鍍與精密塗布三大核心技術，帶動冷燙系列產品及高單價「雷射冷燙箔」訂單爆發，顯著推升北美滲透率。

岱稜歐洲穩健挹注與全球海外布局， 歐美與亞太布局雙軌並進，波蘭子公司逐步貢獻營運，藉由深化大型國際品牌客戶合作，將拉高直接客戶比重，進而推升歐洲營收穩步成長。此外，東協核心的越南新廠建設如期推進，預計將於 2027 年第二季正式量產，大幅強化全球在地化供應鏈實力。

同時，原物料應變與產品組合優化，岱稜面對地緣政治與油價劇烈波動、原物料成本攀升等外部考驗，岱稜受惠於美國關稅衝擊淡化，並靈活啟動機動報價與個別銷售策略控管。透過持續拉升民生工業高毛利雷射冷燙箔等產品營收比重，成功優化整體產品組合，全面厚植集團長線的獲利底氣。

岱稜 2026 年第一季財報營收 7.74 億元，毛利率 34.29%，季減 0.1 個百分點，年減 6.22 個百分點，稅後純益爲 8626 萬元，季減 11.98%，年減 23.4$，每股純益 0.92 元。


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