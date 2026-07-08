北美訂單大爆發 岱稜科技6月、Q2及上半年營收同創新猷

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岱稜去年 3 元股息將在 7 月 10 日除息交易，爲史上最高配息額度。

岱稜科技今年來業績爆棚，主要來自北美卡牌效應引爆強勁拉貨， 北美精品收藏與集換式卡牌市況火熱，一方面運動球員卡相關終端消費需求強勁；另一方面寶可夢卡牌因應 7 月重磅新品與 30 周年限定商品引發全球預購與搶購狂潮，印刷大廠全力擴產。雙引擎拉貨動能使岱稜科技憑藉獨特化學配方、真空蒸鍍與精密塗布三大核心技術，帶動冷燙系列產品及高單價「雷射冷燙箔」訂單爆發，顯著推升北美滲透率。