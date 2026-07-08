北美訂單大爆發 岱稜科技6月、Q2及上半年營收同創新猷
鉅亨網記者張欽發 台北
全球真空蒸鍍薄膜與精密塗佈領域大廠岱稜科技 (3303-TW)，今 (8) 日公布最新營收資訊，2026 年 6 月營收 3.74 億元，創新高，月增 25.67%，年增 48.97%，上半年營收 17.54 億元，年增 16.8%，創同期新高。
而岱稜 2026 年第二季營收 9.79 億元，創新高，季增 26.43%，年增 29.51%。
岱稜去年 3 元股息將在 7 月 10 日除息交易，爲史上最高配息額度。
岱稜科技今年來業績爆棚，主要來自北美卡牌效應引爆強勁拉貨， 北美精品收藏與集換式卡牌市況火熱，一方面運動球員卡相關終端消費需求強勁；另一方面寶可夢卡牌因應 7 月重磅新品與 30 周年限定商品引發全球預購與搶購狂潮，印刷大廠全力擴產。雙引擎拉貨動能使岱稜科技憑藉獨特化學配方、真空蒸鍍與精密塗布三大核心技術，帶動冷燙系列產品及高單價「雷射冷燙箔」訂單爆發，顯著推升北美滲透率。
岱稜歐洲穩健挹注與全球海外布局， 歐美與亞太布局雙軌並進，波蘭子公司逐步貢獻營運，藉由深化大型國際品牌客戶合作，將拉高直接客戶比重，進而推升歐洲營收穩步成長。此外，東協核心的越南新廠建設如期推進，預計將於 2027 年第二季正式量產，大幅強化全球在地化供應鏈實力。
同時，原物料應變與產品組合優化，岱稜面對地緣政治與油價劇烈波動、原物料成本攀升等外部考驗，岱稜受惠於美國關稅衝擊淡化，並靈活啟動機動報價與個別銷售策略控管。透過持續拉升民生工業高毛利雷射冷燙箔等產品營收比重，成功優化整體產品組合，全面厚植集團長線的獲利底氣。
岱稜 2026 年第一季財報營收 7.74 億元，毛利率 34.29%，季減 0.1 個百分點，年減 6.22 個百分點，稅後純益爲 8626 萬元，季減 11.98%，年減 23.4$，每股純益 0.92 元。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 岱稜端午發放半個月薪資獎金 以節慶活動凝聚品牌轉型共識
- 岱稜首季EPS 0.92元 4月營收以3.07億元創單月次高
- 真空蒸鍍薄膜廠岱稜去年EPS 4.57元 擬配息3元 同步登頂
- 岱稜首季EPS 0.92元 4月營收以3.07億元創單月次高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇