鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-08 18:40

NAND 控制晶片暨儲存解決方案廠群聯 (8299-TW) 今 (9) 日公佈 6 月營收 248.53 億元，月成長 9%，年成長超過 300%，續刷歷史單月新高，累計上半年營收 1088.55 億元，年成長超過 240%，同樣刷新歷史同期新高，為公司有史以來營收首度突破新台幣千億元。

執行長潘健成表示，隨著 AI 基礎建設持續擴充，以及生成式 AI 逐步由模型訓練走向大規模 AI 推論 (AI Inference) 應用，全球對 NAND 儲存的需求仍維持高度成長，市場供需依舊相當緊俏，尚未看到明顯舒緩跡象。

‌



潘健成觀察到，來自雲端服務供應商 (CSP) 及 AI 相關客戶的訂單需求依然穩健，部分專案的訂單能見度甚至已延伸至 2027 年上半年，也再次印證 AI 時代下，資料量的持續累積正帶動儲存需求長期成長，而高效能、高可靠度的企業級儲存基礎建設，將成為支撐 AI 生態系發展的重要關鍵。

另一方面，群聯持續透過技術創新與長期 Design-in 策略深化各項高附加價值市場布局。今年 6 月份手機應用控制晶片出貨量較去年同期大幅成長 47%，即使全球智慧型手機市場整體出貨預估仍呈現下滑，群聯在行動裝置市場的市占率仍持續提升；同時，PCIe SSD Boot Drive (開機碟) 產品年增率更達 5,600%，反映通用伺服器、AI 伺服器及 AI Networking 等市場需求持續強勁。