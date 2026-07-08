鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部產業技術司今（8）日舉辦四足機器人國產研發平台發表記者會，正式公開由科技專案支持、工研院主導，集結所羅門（2359-TW）、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW)、創博、來達科技、東元電機 (1504-TW) 等產業鏈夥伴，所共同打造的國產四足機器人研發平台成果。該平台成功研發兩款國產原型機，並完成地下涵洞巡檢、自主導航、群體協作及消防救災等驗證，顯示台灣在機械、感知、晶片與系統整合的自主研發實力，為建構在地智慧機器人生態系奠定關鍵基礎。
經濟部政務次長何晉滄指出，人工智慧正進入執行實體任務的實體 AI 階段，機器人已列入國家 AI 新十大建設重點，此次平台成立展現台灣在動態平衡及系統整合的跨域技術。四足機器人不僅可應用於火場偵查、地下空間等高風險任務，未來更將延伸至關鍵基礎設施與國防領域。政府將持續投入資源，推動技術擴散至傳產與中小企業，提升產業價值，並培育年輕人才，讓智慧機器人成為台灣下一個具國際競爭力的新興產業。
工研院院長張培仁說明，過去國際四足機器人多採封閉架構，導致國內業者難以進行開發與系統整合。在經濟部科技專案支持下，工研院建立從零組件、模組到 AI 軟體的自主技術，打造開放式研發平台，串聯製造、控制器、LiDAR 光達、電池及 AI 軟體等關鍵夥伴，透過平台資源共享與應用驗證，加速產品商品化。目前平台已運用 NVIDIA Taipei-1 超級電腦及 Omniverse 模擬平台，建立逾四千隻虛擬機器狗進行 AI 訓練，透過先模擬後部署模式，大幅強化自主適應能力。
值得關注的是，本次研發成果已完成國內首例消防機器狗功能驗證。經第三方單位測試，該機器人在距離火源二公尺、天花板高溫 100 度的模擬火場中，成功執行偵察任務，展現優異的耐受性。未來投入實戰後，將可協助第一線消防人員在救災現場進行環境偵察與資訊蒐集，大幅提升救援安全與效率。
今日記者會展示涵洞設備巡檢、自主避障及群體協作搬運等多元應用，不僅代表技術落地，也向市場宣示台灣產研界已準備好加速搶占全球智慧機器人市場商機。
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