鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-08 19:02

經濟部政務次長何晉滄指出，人工智慧正進入執行實體任務的實體 AI 階段，機器人已列入國家 AI 新十大建設重點，此次平台成立展現台灣在動態平衡及系統整合的跨域技術。四足機器人不僅可應用於火場偵查、地下空間等高風險任務，未來更將延伸至關鍵基礎設施與國防領域。政府將持續投入資源，推動技術擴散至傳產與中小企業，提升產業價值，並培育年輕人才，讓智慧機器人成為台灣下一個具國際競爭力的新興產業。

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工研院院長張培仁說明，過去國際四足機器人多採封閉架構，導致國內業者難以進行開發與系統整合。在經濟部科技專案支持下，工研院建立從零組件、模組到 AI 軟體的自主技術，打造開放式研發平台，串聯製造、控制器、LiDAR 光達、電池及 AI 軟體等關鍵夥伴，透過平台資源共享與應用驗證，加速產品商品化。目前平台已運用 NVIDIA Taipei-1 超級電腦及 Omniverse 模擬平台，建立逾四千隻虛擬機器狗進行 AI 訓練，透過先模擬後部署模式，大幅強化自主適應能力。

值得關注的是，本次研發成果已完成國內首例消防機器狗功能驗證。經第三方單位測試，該機器人在距離火源二公尺、天花板高溫 100 度的模擬火場中，成功執行偵察任務，展現優異的耐受性。未來投入實戰後，將可協助第一線消防人員在救災現場進行環境偵察與資訊蒐集，大幅提升救援安全與效率。