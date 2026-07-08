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營收速報 - 三圓(4416)6月營收14.46億元年增率高達257.2％

鉅亨網新聞中心

三圓(4416-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣14.46億元，年增率257.2%，月增率18624.43%。

今年1-6月累計營收為21.60億元，累計年增率382.69%。

最新價為10.75元，近5日股價下跌-7.36%，相關建材營造股價指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+54 張
  • 外資買賣超：+54 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 14.46億 257% 18624%
26/5 772萬 -21% 3%
26/4 751萬 -9% -99%
26/3 6.19億 7267% 6927%
26/2 881萬 7% -87%
26/1 7,035萬 793% -89%

三圓(4416-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計工程承攬及有關裝潢材料之進出口買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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