營收速報 - 三圓(4416)6月營收14.46億元年增率高達257.2％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為21.60億元，累計年增率382.69%。
最新價為10.75元，近5日股價下跌-7.36%，相關建材營造股價指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+54 張
- 外資買賣超：+54 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|14.46億
|257%
|18624%
|26/5
|772萬
|-21%
|3%
|26/4
|751萬
|-9%
|-99%
|26/3
|6.19億
|7267%
|6927%
|26/2
|881萬
|7%
|-87%
|26/1
|7,035萬
|793%
|-89%
三圓(4416-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計工程承攬及有關裝潢材料之進出口買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 萬海(2615)6月營收161.66億元年增率高達32.7％
- 營收速報 - 台玻(1802)6月營收42.07億元年增率高達27％
- 外資看好PCB供不應求延續至2028年 中信009828布局台日韓霸主
- 廣越6月創歷史單月次高 上半年創同期最佳
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇