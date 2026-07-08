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營收速報 - 永豐金(2890)6月營收96.83億元年增率高達50.94％

鉅亨網新聞中心

永豐金(2890-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣96.83億元，年增率50.94%，月增率-2.95%。

今年1-6月累計營收為553.34億元，累計年增率55.23%。

最新價為41.9元，近5日股價上漲3.01%，相關金融保險上漲0.54%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+57385 張
  • 外資買賣超：+20483 張
  • 投信買賣超：+32054 張
  • 自營商買賣超：+4848 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 96.83億 51% -3%
26/5 99.77億 83% 5%
26/4 95.12億 87% 14%
26/3 83.63億 51% 19%
26/2 70.19億 13% -35%
26/1 107.79億 55% 93%

永豐金(2890-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為本公司得投資下列事業：銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、。保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外。國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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