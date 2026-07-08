營收速報 - 永豐金(2890)6月營收96.83億元年增率高達50.94％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為553.34億元，累計年增率55.23%。
最新價為41.9元，近5日股價上漲3.01%，相關金融保險上漲0.54%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+57385 張
- 外資買賣超：+20483 張
- 投信買賣超：+32054 張
- 自營商買賣超：+4848 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|96.83億
|51%
|-3%
|26/5
|99.77億
|83%
|5%
|26/4
|95.12億
|87%
|14%
|26/3
|83.63億
|51%
|19%
|26/2
|70.19億
|13%
|-35%
|26/1
|107.79億
|55%
|93%
永豐金(2890-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為本公司得投資下列事業：銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、。保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外。國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 萬海(2615)6月營收161.66億元年增率高達32.7％
- 營收速報 - 台玻(1802)6月營收42.07億元年增率高達27％
- 外資看好PCB供不應求延續至2028年 中信009828布局台日韓霸主
- 廣越6月創歷史單月次高 上半年創同期最佳
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇