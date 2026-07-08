鉅亨速報

盤後速報 - 藥華藥(6446)次交易(9)日除權息2.58元，參考價1377.93元

鉅亨網新聞中心

藥華藥(6446-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.49元，股票股利1.09元，合計股利2.58元。

首日參考價為1377.93元，相較今日收盤價1530.00元，權息值合計為152.07元，股息殖利率0.1%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 1530.00 1.49015 0.1% 1.092778
2025/09/11 0.0 0.0 0.0% 1.097309
2025/08/11 510.0 1.09839 0.22% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
藥華藥1530+2.34%

鉅亨贏指標

了解更多

#投信認養股

偏強
藥華藥

81.82%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
藥華藥

81.82%

勝率

#營收創高股

偏強
藥華藥

81.82%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty