盤後速報 - 藥華藥(6446)次交易(9)日除權息2.58元，參考價1377.93元
鉅亨網新聞中心
藥華藥(6446-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.49元，股票股利1.09元，合計股利2.58元。
首日參考價為1377.93元，相較今日收盤價1530.00元，權息值合計為152.07元，股息殖利率0.1%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|1530.00
|1.49015
|0.1%
|1.092778
|2025/09/11
|0.0
|0.0
|0.0%
|1.097309
|2025/08/11
|510.0
|1.09839
|0.22%
|0.0
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