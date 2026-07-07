盤後速報 - 紅木-KY(8426)次交易(8)日除息0.8元，參考價20.05元
鉅亨網新聞中心
紅木-KY(8426-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
首日參考價為20.05元，相較今日收盤價20.85元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.84%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|20.85
|0.8
|3.84%
|0.0
|2025/07/09
|31.25
|2.5
|8.0%
|0.0
|2024/07/09
|52.7
|2.5
|4.74%
|0.0
|2018/07/04
|28.85
|1.7
|5.89%
|0.0
|2017/06/22
|49.049999
|4.0
|8.15%
|0.5
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 紅木-KY(8426)下週(7月8日)除息0.8元，預估參考價19.3元
- 盤中速報 - 紅木-KY(8426)急跌-4.5%報21.15元，成交132張
- 盤中速報 - 紅木-KY(8426)急拉3.77%報22.25元，成交100張
- 盤中速報 - 紅木-KY(8426)股價拉至漲停，漲停價23.1元，成交205張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇