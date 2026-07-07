鉅亨速報

盤後速報 - 紅木-KY(8426)次交易(8)日除息0.8元，參考價20.05元

鉅亨網新聞中心

紅木-KY(8426-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

首日參考價為20.05元，相較今日收盤價20.85元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.84%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 20.85 0.8 3.84% 0.0
2025/07/09 31.25 2.5 8.0% 0.0
2024/07/09 52.7 2.5 4.74% 0.0
2018/07/04 28.85 1.7 5.89% 0.0
2017/06/22 49.049999 4.0 8.15% 0.5


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
紅木-KY20.85+0.72%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty