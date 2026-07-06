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鉅亨速報 - Factset 最新調查：藥華藥(6446-TW)EPS預估上修至27.08元，預估目標價為1266元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對藥華藥(6446-TW)做出2026年EPS預估：中位數由26.4元上修至27.08元，其中最高估值30.97元，最低估值22.21元，預估目標價為1266元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值30.97(30.97)50.3595.14
最低值22.21(22.21)31.5139.85
平均值26.91(26.61)42.5367.5
中位數27.08(26.4)43.767.5

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值29,799,00051,680,00035,594,280
最低值22,040,39029,040,22035,594,280
平均值26,520,42040,398,89035,594,280
中位數26,960,50039,602,00035,594,280

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS5,045,1672,965,503-623,835-1,374,810
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,634,7779,734,8145,105,6152,882,042

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6446/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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