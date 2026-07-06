鉅亨速報 - Factset 最新調查：藥華藥(6446-TW)EPS預估上修至27.08元，預估目標價為1266元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對藥華藥(6446-TW)做出2026年EPS預估：中位數由26.4元上修至27.08元，其中最高估值30.97元，最低估值22.21元，預估目標價為1266元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|30.97(30.97)
|50.35
|95.14
|最低值
|22.21(22.21)
|31.51
|39.85
|平均值
|26.91(26.61)
|42.53
|67.5
|中位數
|27.08(26.4)
|43.7
|67.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29,799,000
|51,680,000
|35,594,280
|最低值
|22,040,390
|29,040,220
|35,594,280
|平均值
|26,520,420
|40,398,890
|35,594,280
|中位數
|26,960,500
|39,602,000
|35,594,280
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,045,167
|2,965,503
|-623,835
|-1,374,810
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,634,777
|9,734,814
|5,105,615
|2,882,042
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6446/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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