盤後速報 - 中華電(2412)次交易(9)日除息5.2元，參考價134.3元
鉅亨網新聞中心
中華電(2412-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。
首日參考價為134.3元，相較今日收盤價139.50元，息值合計為5.2元，股息殖利率3.73%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|139.50
|5.2
|3.73%
|0.0
|2025/07/03
|134.5
|5.0
|3.72%
|0.0
|2024/07/04
|125.5
|4.758
|3.79%
|0.0
|2023/06/29
|121.5
|4.702
|3.87%
|0.0
|2022/06/30
|130.5
|4.608
|3.53%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 中華電信獲卓越投資獎 簡志誠揭CVC挺新創的三個關鍵角色
- 盤後速報 - 中華電(2412)下週(7月9日)除息5.2元，預估參考價135.8元
- 台網聯手電信三雄啟動MID Plus 導入Open Gateway API攜手打詐
- 00929換股22進22出！刪除台積電、納入鴻海 電信三雄全數入列
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇