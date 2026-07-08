鉅亨速報

盤後速報 - 中華電(2412)次交易(9)日除息5.2元，參考價134.3元

鉅亨網新聞中心

中華電(2412-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。

首日參考價為134.3元，相較今日收盤價139.50元，息值合計為5.2元，股息殖利率3.73%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 139.50 5.2 3.73% 0.0
2025/07/03 134.5 5.0 3.72% 0.0
2024/07/04 125.5 4.758 3.79% 0.0
2023/06/29 121.5 4.702 3.87% 0.0
2022/06/30 130.5 4.608 3.53% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
中華電139.5-1.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
中華電

76.47%

勝率

#均線指標下殺

偏弱
中華電

76.47%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
中華電

76.47%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
中華電

76.47%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty