鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-07 13:25

中華電信 (2412-TW) 今 (7) 日獲卓越投資獎，董事長簡志誠於會中分享，中華電信在 CVC(企業創投)策略中扮演 3 個關鍵角色以支持新創，包括提供實證場所、具備強大基礎設施，以及通路提供者。

簡志誠表示，中華電信深耕 CVC 長達 20 至 30 年，本身是客戶，也是可以提供試驗場域的運營商，因此在創投領域中，中華電信可以當大客戶，也讓新創團隊有實證場域。第二，中華電信建構一個讓新創團隊可以開發平台的環境，涵蓋優質網路、算力與雲端平台。

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第三，中華電信扮演通路提供者，新創團隊完成開發後，除中華電信為潛在大客戶之一外，還有政府等大型客戶，新創團隊可透過中華電信的廣泛通路優勢，協助新創推廣至其他大型客戶。

談到產業未來趨勢與機會，簡志誠則指出，半導體與 AI 伺服器熱潮還會持續一段時間，軟硬體的基礎實力沒有問題，若從電信業的角度來看，認為未來 10 年前景可期，並說明從電信業觀察到三大趨勢。

簡志誠表示，電信業扮演賦能者與計算者的角色，中華電信透過「海地星空」建構台灣智慧韌性網路，從海纜、行動網路、微波、低中高軌道衛星，未來 10 年的次世代網路中，全光網路與衛星是很重要的趨勢。