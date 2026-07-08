營收速報 - 亞矽(6113)6月營收1.04億元年增率高達129.64％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為4.95億元，累計年增率50.6%。
最新價為25.2元，近5日股價下跌-7.83%，相關電子通路類指數下跌-2.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-79 張
- 外資買賣超：+1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-80 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.04億
|130%
|9%
|26/5
|9,561萬
|67%
|23%
|26/4
|7,801萬
|24%
|-19%
|26/3
|9,584萬
|61%
|112%
|26/2
|4,511萬
|-31%
|-41%
|26/1
|7,624萬
|100%
|72%
亞矽(6113-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為資訊、電子、電信、電腦零組件產品之代理銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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