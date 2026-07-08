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營收速報 - 亞矽(6113)6月營收1.04億元年增率高達129.64％

鉅亨網新聞中心

亞矽(6113-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.04億元，年增率129.64%，月增率8.83%。

今年1-6月累計營收為4.95億元，累計年增率50.6%。

最新價為25.2元，近5日股價下跌-7.83%，相關電子通路類指數下跌-2.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-79 張
  • 外資買賣超：+1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-80 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.04億 130% 9%
26/5 9,561萬 67% 23%
26/4 7,801萬 24% -19%
26/3 9,584萬 61% 112%
26/2 4,511萬 -31% -41%
26/1 7,624萬 100% 72%

亞矽(6113-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為資訊、電子、電信、電腦零組件產品之代理銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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