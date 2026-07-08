營收速報 - 大國鋼(8415)6月營收26.32億元年增率高達36.57％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為140.73億元，累計年增率18.86%。
最新價為34.45元，近5日股價下跌0%，相關鋼鐵股價指數上漲1.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-384 張
- 外資買賣超：-143 張
- 投信買賣超：+590 張
- 自營商買賣超：-831 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|26.32億
|37%
|13%
|26/5
|23.32億
|21%
|-6%
|26/4
|24.93億
|19%
|4%
|26/3
|23.94億
|14%
|14%
|26/2
|20.97億
|12%
|-1%
|26/1
|21.24億
|11%
|24%
大國鋼(8415-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為扣件買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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