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營收速報 - 青雲(5386)6月營收15.67億元年增率高達442.3％

鉅亨網新聞中心

青雲(5386-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣15.67億元，年增率442.3%，月增率-35.52%。

今年1-6月累計營收為151.47億元，累計年增率503.09%。

最新價為412.5元，近5日股價下跌-8.79%，相關電腦及週設類指數上漲0.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+378 張
  • 外資買賣超：+413 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-35 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 15.67億 442% -36%
26/5 24.31億 413% -4%
26/4 25.35億 405% -22%
26/3 32.61億 547% 13%
26/2 28.92億 1025% 17%
26/1 24.61億 407% 216%

青雲(5386-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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