營收速報 - 青雲(5386)6月營收15.67億元年增率高達442.3％
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今年1-6月累計營收為151.47億元，累計年增率503.09%。
最新價為412.5元，近5日股價下跌-8.79%，相關電腦及週設類指數上漲0.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+378 張
- 外資買賣超：+413 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-35 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|15.67億
|442%
|-36%
|26/5
|24.31億
|413%
|-4%
|26/4
|25.35億
|405%
|-22%
|26/3
|32.61億
|547%
|13%
|26/2
|28.92億
|1025%
|17%
|26/1
|24.61億
|407%
|216%
青雲(5386-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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