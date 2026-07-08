營收速報 - 康普(4739)6月營收9.54億元年增率高達113.79％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為55.11億元，累計年增率120.06%。
最新價為110元，近5日股價下跌-6.11%，相關化學工業上漲1.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1296 張
- 外資買賣超：-1179 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-117 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|9.54億
|114%
|-18%
|26/5
|11.60億
|141%
|13%
|26/4
|10.27億
|96%
|26%
|26/3
|8.15億
|104%
|22%
|26/2
|6.67億
|192%
|-25%
|26/1
|8.89億
|109%
|36%
康普(4739-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為氧化觸媒生產製造買賣及進出口業務。先進材料生產製造買賣及進出口業務。動力電池材料生產製造買賣及進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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