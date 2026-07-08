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營收速報 - 康普(4739)6月營收9.54億元年增率高達113.79％

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康普(4739-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣9.54億元，年增率113.79%，月增率-17.75%。

今年1-6月累計營收為55.11億元，累計年增率120.06%。

最新價為110元，近5日股價下跌-6.11%，相關化學工業上漲1.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1296 張
  • 外資買賣超：-1179 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-117 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 9.54億 114% -18%
26/5 11.60億 141% 13%
26/4 10.27億 96% 26%
26/3 8.15億 104% 22%
26/2 6.67億 192% -25%
26/1 8.89億 109% 36%

康普(4739-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為氧化觸媒生產製造買賣及進出口業務。先進材料生產製造買賣及進出口業務。動力電池材料生產製造買賣及進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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