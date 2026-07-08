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營收速報 - 浩鼎(4174)6月營收1,032萬元年增率高達165.94％

鉅亨網新聞中心

浩鼎(4174-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1,032萬元，年增率165.94%，月增率580.47%。

今年1-6月累計營收為2,084萬元，累計年增率-23.41%。

最新價為29.6元，近5日股價下跌-1.99%，相關生技醫療股價指數上漲5.58%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-163 張
  • 外資買賣超：-163 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1,032萬 166% 580%
26/5 152萬 -60% -56%
26/4 345萬 -33% 31%
26/3 264萬 -10% 66%
26/2 159萬 -85% 20%
26/1 133萬 140% -82%

浩鼎(4174-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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