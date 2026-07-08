營收速報 - 浩鼎(4174)6月營收1,032萬元年增率高達165.94％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為2,084萬元，累計年增率-23.41%。
最新價為29.6元，近5日股價下跌-1.99%，相關生技醫療股價指數上漲5.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-163 張
- 外資買賣超：-163 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1,032萬
|166%
|580%
|26/5
|152萬
|-60%
|-56%
|26/4
|345萬
|-33%
|31%
|26/3
|264萬
|-10%
|66%
|26/2
|159萬
|-85%
|20%
|26/1
|133萬
|140%
|-82%
浩鼎(4174-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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