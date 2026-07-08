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營收速報 - 鉅陞(5529)6月營收7,746萬元年增率高達2135.47％

鉅亨網新聞中心

鉅陞(5529-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣7,746萬元，年增率2135.47%，月增率1796.18%。

今年1-6月累計營收為5.70億元，累計年增率1989.49%。

最新價為21.5元，近5日股價下跌-0.69%，相關建材營造股價指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 7,746萬 2135% 1796%
26/5 409萬 -2% -98%
26/4 1.76億 3460% 4414%
26/3 390萬 -16% -96%
26/2 9,983萬 2141% -52%
26/1 2.09億 3603% -77%

鉅陞(5529-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。新市鎮、新社區開發業。不動產租賃業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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