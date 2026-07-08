營收速報 - 鉅陞(5529)6月營收7,746萬元年增率高達2135.47％
鉅亨網新聞中心
鉅陞(5529-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣7,746萬元，年增率2135.47%，月增率1796.18%。
今年1-6月累計營收為5.70億元，累計年增率1989.49%。
最新價為21.5元，近5日股價下跌-0.69%，相關建材營造股價指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|7,746萬
|2135%
|1796%
|26/5
|409萬
|-2%
|-98%
|26/4
|1.76億
|3460%
|4414%
|26/3
|390萬
|-16%
|-96%
|26/2
|9,983萬
|2141%
|-52%
|26/1
|2.09億
|3603%
|-77%
鉅陞(5529-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。新市鎮、新社區開發業。不動產租賃業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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