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營收速報 - 凌通(4952)6月營收2.86億元年增率高達50.03％

鉅亨網新聞中心

凌通(4952-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣2.86億元，年增率50.03%，月增率7.68%。

今年1-6月累計營收為14.19億元，累計年增率19.15%。

最新價為57.4元，近5日股價下跌-2.61%，相關半導體業下跌-0.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-565 張
  • 外資買賣超：-559 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 2.86億 50% 8%
26/5 2.65億 20% -6%
26/4 2.81億 10% 6%
26/3 2.65億 10% 60%
26/2 1.66億 1% 7%
26/1 1.55億 29% 5%

凌通(4952-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為I501010產品設計業。CC01080電子零組件製造業。I301020資料處理服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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