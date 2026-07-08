營收速報 - 凌通(4952)6月營收2.86億元年增率高達50.03％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為14.19億元，累計年增率19.15%。
最新價為57.4元，近5日股價下跌-2.61%，相關半導體業下跌-0.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-565 張
- 外資買賣超：-559 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|2.86億
|50%
|8%
|26/5
|2.65億
|20%
|-6%
|26/4
|2.81億
|10%
|6%
|26/3
|2.65億
|10%
|60%
|26/2
|1.66億
|1%
|7%
|26/1
|1.55億
|29%
|5%
凌通(4952-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為I501010產品設計業。CC01080電子零組件製造業。I301020資料處理服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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