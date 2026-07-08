營收速報 - 鑫聯大投控(3709)6月營收76.15億元年增率高達72.07％
鉅亨網新聞中心
鑫聯大投控(3709-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣76.15億元，年增率72.07%，月增率119.21%。
今年1-6月累計營收為274.13億元，累計年增率31.77%。
最新價為73.2元，近5日股價下跌-0.4%，相關電腦及週設類指數上漲0.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-99 張
- 外資買賣超：-136 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+37 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|76.15億
|72%
|119%
|26/5
|34.74億
|2%
|-23%
|26/4
|45.14億
|9%
|-7%
|26/3
|48.37億
|23%
|121%
|26/2
|21.87億
|-23%
|-54%
|26/1
|47.86億
|133%
|38%
鑫聯大投控(3709-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為投資。管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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