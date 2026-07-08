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營收速報 - 鑫聯大投控(3709)6月營收76.15億元年增率高達72.07％

鉅亨網新聞中心

鑫聯大投控(3709-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣76.15億元，年增率72.07%，月增率119.21%。

今年1-6月累計營收為274.13億元，累計年增率31.77%。

最新價為73.2元，近5日股價下跌-0.4%，相關電腦及週設類指數上漲0.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-99 張
  • 外資買賣超：-136 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+37 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 76.15億 72% 119%
26/5 34.74億 2% -23%
26/4 45.14億 9% -7%
26/3 48.37億 23% 121%
26/2 21.87億 -23% -54%
26/1 47.86億 133% 38%

鑫聯大投控(3709-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為投資。管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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