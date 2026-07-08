營收速報 - 中碳(1723)6月營收6.74億元年增率高達32.12％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為33.20億元，累計年增率6.31%。
最新價為82.6元，近5日股價上漲0.97%，相關化學工業上漲1.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+67 張
- 外資買賣超：+129 張
- 投信買賣超：-13 張
- 自營商買賣超：-49 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|6.74億
|32%
|6%
|26/5
|6.37億
|58%
|-13%
|26/4
|7.31億
|41%
|38%
|26/3
|5.28億
|14%
|28%
|26/2
|4.14億
|-34%
|24%
|26/1
|3.35億
|-44%
|-33%
中碳(1723-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為1.煤化學品；。2.鋰電池負極材料；。3.半導體相關精密碳材。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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