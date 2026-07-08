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營收速報 - 中碳(1723)6月營收6.74億元年增率高達32.12％

鉅亨網新聞中心

中碳(1723-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣6.74億元，年增率32.12%，月增率5.92%。

今年1-6月累計營收為33.20億元，累計年增率6.31%。

最新價為82.6元，近5日股價上漲0.97%，相關化學工業上漲1.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+67 張
  • 外資買賣超：+129 張
  • 投信買賣超：-13 張
  • 自營商買賣超：-49 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 6.74億 32% 6%
26/5 6.37億 58% -13%
26/4 7.31億 41% 38%
26/3 5.28億 14% 28%
26/2 4.14億 -34% 24%
26/1 3.35億 -44% -33%

中碳(1723-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為1.煤化學品；。2.鋰電池負極材料；。3.半導體相關精密碳材。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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