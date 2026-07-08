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營收速報 - 神達(3706)6月營收156.83億元年增率高達80.93％

鉅亨網新聞中心

神達(3706-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣156.83億元，年增率80.93%，月增率14.99%。

今年1-6月累計營收為728.18億元，累計年增率44.8%。

最新價為88.2元，近5日股價上漲0.8%，相關電腦週邊下跌-0.46%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+8115 張
  • 外資買賣超：-19144 張
  • 投信買賣超：+28571 張
  • 自營商買賣超：-1312 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 156.83億 81% 15%
26/5 136.39億 49% 17%
26/4 116.33億 32% -4%
26/3 121.57億 43% 29%
26/2 94.40億 25% -8%
26/1 102.67億 34% -3%

神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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