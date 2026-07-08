營收速報 - 神達(3706)6月營收156.83億元年增率高達80.93％
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今年1-6月累計營收為728.18億元，累計年增率44.8%。
最新價為88.2元，近5日股價上漲0.8%，相關電腦週邊下跌-0.46%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8115 張
- 外資買賣超：-19144 張
- 投信買賣超：+28571 張
- 自營商買賣超：-1312 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|156.83億
|81%
|15%
|26/5
|136.39億
|49%
|17%
|26/4
|116.33億
|32%
|-4%
|26/3
|121.57億
|43%
|29%
|26/2
|94.40億
|25%
|-8%
|26/1
|102.67億
|34%
|-3%
神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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