鉅亨速報

營收速報 - 高林股(1531)6月營收1.77億元年增率高達45.37％

鉅亨網新聞中心

高林股(1531-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.77億元，年增率45.37%，月增率34.19%。

今年1-6月累計營收為7.81億元，累計年增率-2.3%。

最新價為13.05元，近5日股價上漲1.94%，相關電機機械下跌-0.93%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+154 張
  • 外資買賣超：+155 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.77億 45% 34%
26/5 1.32億 -5% 5%
26/4 1.25億 -3% -2%
26/3 1.28億 -20% 24%
26/2 1.03億 -10% -12%
26/1 1.17億 -14% -12%

高林股(1531-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種縫紉機及其零件之加工製造﹑裝配買賣業務。銑類製品鑄造加工及買賣。縫紉機零件之鑄造加工及買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收高林股

相關行情

台股首頁我要存股
高林股13.05-0.76%
美元/台幣32.111-0.10%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty