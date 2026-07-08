營收速報 - 高林股(1531)6月營收1.77億元年增率高達45.37％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為7.81億元，累計年增率-2.3%。
最新價為13.05元，近5日股價上漲1.94%，相關電機機械下跌-0.93%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+154 張
- 外資買賣超：+155 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.77億
|45%
|34%
|26/5
|1.32億
|-5%
|5%
|26/4
|1.25億
|-3%
|-2%
|26/3
|1.28億
|-20%
|24%
|26/2
|1.03億
|-10%
|-12%
|26/1
|1.17億
|-14%
|-12%
高林股(1531-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種縫紉機及其零件之加工製造﹑裝配買賣業務。銑類製品鑄造加工及買賣。縫紉機零件之鑄造加工及買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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