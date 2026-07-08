盤中速報 - 恆生科技指數上漲158.92點至4665.96點，漲幅3.53%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日11:17，恆生科技指數上漲158.92點（或3.53%），暫報4665.96點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.78%
- 近 1 月：-7.8%
- 近 3 月：-3.68%
- 近 6 月：-21.46%
- 今年以來：-18.29%
焦點個股
大中華區概念領漲+5.74%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 上漲 8.16% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 上漲 5.58% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 上漲 4.75% 。
電力概念領漲+3.38%。其中 偉能集團(01608-HK) 上漲 30.56% ; 華能國際電力股份(00902-HK) 上漲 2.79% ; 華潤電力(00836-HK) 上漲 2.06% 。
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