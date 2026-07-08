A股港股

盤中速報 - 恆生科技指數上漲158.92點至4665.96點，漲幅3.53%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日11:17，恆生科技指數上漲158.92點（或3.53%），暫報4665.96點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.78%
  • 近 1 月：-7.8%
  • 近 3 月：-3.68%
  • 近 6 月：-21.46%
  • 今年以來：-18.29%

焦點個股


大中華區概念領漲+5.74%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 上漲 8.16% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 上漲 5.58% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 上漲 4.75% 。

電力概念領漲+3.38%。其中 偉能集團(01608-HK) 上漲 30.56% ; 華能國際電力股份(00902-HK) 上漲 2.79% ; 華潤電力(00836-HK) 上漲 2.06% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數大中華區電力

相關行情

台股首頁我要存股
偉能集團0.089+23.6%
華能國際電力股份5.530+2.98%
華潤電力17.400+2.35%
ＸＬ二南方恒科3.438+8.73%
ＦＬ二南方國指2.660+5.98%
ＦＬ二南方恒指5.115+5.16%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty