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盤中速報 - 恆生科技指數上漲152.89點至4659.93點，漲幅3.39%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日11:15，恆生科技指數上漲152.89點（或3.39%），暫報4659.93點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.78%
  • 近 1 月：-7.8%
  • 近 3 月：-3.68%
  • 近 6 月：-21.46%
  • 今年以來：-18.29%

焦點個股


大中華區概念領漲+4.70%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 上漲 8.16% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 上漲 5.58% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 上漲 4.75% 。

煤炭概念領漲+3.83%。其中 飛尚無煙煤(01738-HK) 上漲 39.66% ; 蒙古能源(00276-HK) 上漲 13.73% ; 金馬能源(06885-HK) 上漲 6.06% 。


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港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數大中華區煤炭

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飛尚無煙煤0.072+24.1%
蒙古能源0.580+13.7%
金馬能源0.710+7.58%
ＸＬ二南方恒科3.438+8.73%
ＦＬ二南方國指2.660+5.98%
ＦＬ二南方恒指5.115+5.16%

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