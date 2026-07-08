鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至6.79元，預估目標價為562.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2026年EPS預估：中位數由6.95元下修至6.79元，其中最高估值7.38元，最低估值3.33元，預估目標價為562.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值7.38(7.38)12.2816.13
最低值3.33(3.33)5.97.31
平均值6.25(6.37)9.5712.96
中位數6.79(6.95)10.0113.32

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值22,591,00027,832,00031,243,000
最低值18,455,00019,827,65025,147,450
平均值20,740,87024,482,85028,788,040
中位數20,982,50025,377,51029,254,970

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,693,801768,133-79,6571,802,169
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,638,53417,457,71315,836,49818,334,336

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
穩懋409.5-2.73%
美元/台幣32.143+0.37%

鉅亨贏指標

了解更多

#利多出貨

中弱短強
穩懋

57.58%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty