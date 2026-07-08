鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至6.79元，預估目標價為562.5元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2026年EPS預估：中位數由6.95元下修至6.79元，其中最高估值7.38元，最低估值3.33元，預估目標價為562.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|7.38(7.38)
|12.28
|16.13
|最低值
|3.33(3.33)
|5.9
|7.31
|平均值
|6.25(6.37)
|9.57
|12.96
|中位數
|6.79(6.95)
|10.01
|13.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22,591,000
|27,832,000
|31,243,000
|最低值
|18,455,000
|19,827,650
|25,147,450
|平均值
|20,740,870
|24,482,850
|28,788,040
|中位數
|20,982,500
|25,377,510
|29,254,970
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,693,801
|768,133
|-79,657
|1,802,169
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,638,534
|17,457,713
|15,836,498
|18,334,336
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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