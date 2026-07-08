鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至47.59元，預估目標價為5699元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對創意(3443-TW)做出2026年EPS預估：中位數由48.02元下修至47.59元，其中最高估值56.87元，最低估值42.61元，預估目標價為5699元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|56.87(56.87)
|200.62
|234.46
|最低值
|42.61(42.61)
|73.83
|96.8
|平均值
|48.25(48.36)
|102.86
|154.22
|中位數
|47.59(48.02)
|92.64
|145.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65,133,000
|205,716,000
|276,319,000
|最低值
|50,186,000
|70,234,200
|87,732,000
|平均值
|56,378,100
|115,245,400
|171,747,870
|中位數
|54,975,000
|104,767,310
|170,092,470
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,769,566
|3,450,588
|3,507,885
|3,710,442
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,140,978
|25,044,192
|26,240,714
|24,039,671
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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