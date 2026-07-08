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鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至47.59元，預估目標價為5699元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對創意(3443-TW)做出2026年EPS預估：中位數由48.02元下修至47.59元，其中最高估值56.87元，最低估值42.61元，預估目標價為5699元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值56.87(56.87)200.62234.46
最低值42.61(42.61)73.8396.8
平均值48.25(48.36)102.86154.22
中位數47.59(48.02)92.64145.31

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值65,133,000205,716,000276,319,000
最低值50,186,00070,234,20087,732,000
平均值56,378,100115,245,400171,747,870
中位數54,975,000104,767,310170,092,470

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,769,5663,450,5883,507,8853,710,442
營業收入
(單位：新台幣千元)		34,140,97825,044,19226,240,71424,039,671

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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