鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至29.68元，預估目標價為475元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2026年EPS預估：中位數由30.07元下修至29.68元，其中最高估值34.61元，最低估值24.21元，預估目標價為475元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值34.61(34.61)35.7842.21
最低值24.21(24.21)25.128.82
平均值29.58(29.6)32.2934.57
中位數29.68(30.07)31.8633.76

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值110,063,000137,182,000139,342,000
最低值98,734,000100,648,000104,546,750
平均值107,506,680115,955,690120,637,990
中位數108,343,710114,159,680118,870,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS16,347,69320,342,02123,317,50927,969,522
營業收入
(單位：新台幣千元)		100,663,144102,787,751110,428,698109,956,674

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
聯詠531-1.30%
美元/台幣32.143+0.37%

鉅亨贏指標

了解更多

#極短線弱勢

偏強
聯詠

72%

勝率

#法人看衰股

偏強
聯詠

72%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty