鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至29.68元，預估目標價為475元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2026年EPS預估：中位數由30.07元下修至29.68元，其中最高估值34.61元，最低估值24.21元，預估目標價為475元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|34.61(34.61)
|35.78
|42.21
|最低值
|24.21(24.21)
|25.1
|28.82
|平均值
|29.58(29.6)
|32.29
|34.57
|中位數
|29.68(30.07)
|31.86
|33.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|110,063,000
|137,182,000
|139,342,000
|最低值
|98,734,000
|100,648,000
|104,546,750
|平均值
|107,506,680
|115,955,690
|120,637,990
|中位數
|108,343,710
|114,159,680
|118,870,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|16,347,693
|20,342,021
|23,317,509
|27,969,522
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|100,663,144
|102,787,751
|110,428,698
|109,956,674
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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