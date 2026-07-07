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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估上修至-0.42元，預估目標價為207.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對SpaceX(SPCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.69元上修至-0.42元，其中最高估值0.72元，最低估值-1.9元，預估目標價為207.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.72(0.3)2.096.438.2
最低值-1.9(-1.9)-0.78-0.520.14
平均值-0.47(-0.75)0.622.373.71
中位數-0.42(-0.69)0.821.282.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值457.81億964.68億1,725.41億2,776.65億
最低值333.23億558.27億628.78億558.98億
平均值385.58億741.01億1,280.88億1,887.82億
中位數380.04億748.16億1,283.21億1,828.45億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-0.35---0.38
營業收入103.87億140.15億186.74億

詳細資訊請看美股內頁：
SpaceX(SPCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSPCX

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