鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估上修至-0.42元，預估目標價為207.50元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對SpaceX(SPCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.69元上修至-0.42元，其中最高估值0.72元，最低估值-1.9元，預估目標價為207.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.72(0.3)
|2.09
|6.43
|8.2
|最低值
|-1.9(-1.9)
|-0.78
|-0.52
|0.14
|平均值
|-0.47(-0.75)
|0.62
|2.37
|3.71
|中位數
|-0.42(-0.69)
|0.82
|1.28
|2.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|457.81億
|964.68億
|1,725.41億
|2,776.65億
|最低值
|333.23億
|558.27億
|628.78億
|558.98億
|平均值
|385.58億
|741.01億
|1,280.88億
|1,887.82億
|中位數
|380.04億
|748.16億
|1,283.21億
|1,828.45億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.35
|--
|-0.38
|營業收入
|103.87億
|140.15億
|186.74億
詳細資訊請看美股內頁：
SpaceX(SPCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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