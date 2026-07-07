鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-07 18:33

PCB 廠定穎 (3715-TW) 在 2026 年第二季營運逐步反映對客戶端價格上漲的效益，定穎今 (7) 日公布最新營收資訊，2026 年 6 月營收 22.9 億元，月減 9%，年增 45.48%，2026 年第二季以 68.77 億元改寫歷史新高，季增 22.11%，年增 48.56%。

定穎 2026 年 1-6 月營收 125.08 億元，年增 36.18%。

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定穎 2026 年第二季營收的明顯成長，主要出貨重點在汽車板及儲存裝置的應用，同時，在定穎已通知客戶端的價格調漲部分生效，也加速客戶的拉貨節奏。同時，定穎在 6 月的產品價格調漲效應下，目前客戶端拉貨依舊平順，定穎 2026 年第二季營收並改寫首季創下的 56.32 億元單季營收新高紀錄。

定穎 2026 年第一季營收 56.32 億元，毛利率爲 16.12%，季減 1.64 個百分點，年減 2.87 個百分點，首季稅後虧損 2.09 億元，較上季及去年同期都由盈轉虧，單季每股虧損 0.74 元。定穎首季的營運的出現虧損，主要在認列匯兌損失 4.6 億元，侵蝕本業的獲利，加上原物料上漲也是一大不利因素；但第二季營運將再創新高，將較首季營收有 22.11% 的成長幅度。