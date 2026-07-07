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營收速報 - 世紀鋼(9958)6月營收21.39億元年增率高達64.09％

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世紀鋼(9958-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣21.39億元，年增率64.09%，月增率25.2%。

今年1-6月累計營收為101.81億元，累計年增率29.18%。

最新價為117.5元，近5日股價上漲7.59%，相關鋼鐵工業上漲1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+567 張
  • 外資買賣超：+342 張
  • 投信買賣超：+195 張
  • 自營商買賣超：+30 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 21.39億 64% 25%
26/5 17.08億 29% -3%
26/4 17.66億 32% 12%
26/3 15.81億 24% 2%
26/2 15.51億 24% 8%
26/1 14.36億 3% 14%

世紀鋼(9958-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣。及相關業務;按裝工程業務(營造業除外)/大樓鋼結構買賣。代理國內外有關廠商產品經銷/報價投標業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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