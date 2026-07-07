盤後速報 - 是方(6561)次交易(8)日除息7.7元，參考價329.3元
鉅亨網新聞中心
是方(6561-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.7元。
首日參考價為329.3元，相較今日收盤價337.00元，息值合計為7.7元，股息殖利率2.28%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|337.00
|7.6988
|2.28%
|0.0
|2025/12/31
|392.5
|6.6
|1.68%
|0.0
|2025/06/17
|434.5
|12.5
|2.88%
|0.0
|2024/07/01
|361.0
|10.6
|2.94%
|0.0
|2023/08/17
|412.5
|9.0
|2.18%
|1.0
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