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盤後速報 - 是方(6561)次交易(8)日除息7.7元，參考價329.3元

鉅亨網新聞中心

是方(6561-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.7元。

首日參考價為329.3元，相較今日收盤價337.00元，息值合計為7.7元，股息殖利率2.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 337.00 7.6988 2.28% 0.0
2025/12/31 392.5 6.6 1.68% 0.0
2025/06/17 434.5 12.5 2.88% 0.0
2024/07/01 361.0 10.6 2.94% 0.0
2023/08/17 412.5 9.0 2.18% 1.0


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