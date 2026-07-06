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盤後速報 - 潤泰新(9945)次交易(7)日除息1.1元，參考價25.4元

鉅亨網新聞中心

潤泰新(9945-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

首日參考價為25.4元，相較今日收盤價26.50元，息值合計為1.1元，股息殖利率4.15%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/07 26.50 1.1 4.15% 0.0
2025/07/09 31.35 1.1 3.51% 0.0
2024/07/16 46.4 1.5 3.23% 0.0
2022/10/27 58.0 0.0 0.0% 5.0
2022/08/12 64.5 2.0 3.1% 0.0


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