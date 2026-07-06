盤後速報 - 潤泰新(9945)次交易(7)日除息1.1元，參考價25.4元
鉅亨網新聞中心
潤泰新(9945-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
首日參考價為25.4元，相較今日收盤價26.50元，息值合計為1.1元，股息殖利率4.15%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/07
|26.50
|1.1
|4.15%
|0.0
|2025/07/09
|31.35
|1.1
|3.51%
|0.0
|2024/07/16
|46.4
|1.5
|3.23%
|0.0
|2022/10/27
|58.0
|0.0
|0.0%
|5.0
|2022/08/12
|64.5
|2.0
|3.1%
|0.0
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