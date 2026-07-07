盤後速報 - 緯創(3231)次交易(8)日除息5.5元，參考價150.0元
鉅亨網新聞中心
緯創(3231-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。
首日參考價為150.0元，相較今日收盤價155.50元，息值合計為5.5元，股息殖利率3.54%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|155.50
|5.50062
|3.54%
|0.0
|2025/06/03
|115.0
|3.79927
|3.3%
|0.0
|2024/06/25
|110.0
|2.59905
|2.36%
|0.0
|2023/07/05
|105.0
|2.59872
|2.47%
|0.0
|2022/07/06
|26.25
|2.2001
|8.38%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 賴清德：以半導體與AI產業鏈為基礎 讓台灣從製造轉化為科技籌資中心
- 緯創林憲銘：下半年展望不變 美國需求持續、其他地區需求逐步浮現
- 【量大強漲股整理】台股五萬點四大族群曝光複製密碼!
- 緯創新竹、美國廠區導入輝達NVDIA Omniverse DSX 推動AI智慧工廠
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇