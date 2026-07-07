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盤後速報 - 緯創(3231)次交易(8)日除息5.5元，參考價150.0元

鉅亨網新聞中心

緯創(3231-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。

首日參考價為150.0元，相較今日收盤價155.50元，息值合計為5.5元，股息殖利率3.54%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 155.50 5.50062 3.54% 0.0
2025/06/03 115.0 3.79927 3.3% 0.0
2024/06/25 110.0 2.59905 2.36% 0.0
2023/07/05 105.0 2.59872 2.47% 0.0
2022/07/06 26.25 2.2001 8.38% 0.0


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