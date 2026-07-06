鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-06 18:30

台股今 (6) 日上沖下洗震盪近千點，終場下跌 224 點、收在 46,556 點，跌破五日線，外資提款記憶體與主動式 ETF，調節力積電與華邦電共 6 萬張，並反手敲進面板雙虎約 20 萬張。

台股震盪近千點 外資調節記憶體 反手敲進面板雙虎20萬張。(鉅亨網資料照)

三大法人賣超 283.17 億元，外資賣超 255.04 億元，連三賣，投信買超 69.07 億元，連十買，自營商賣超 97.21 億元，連三賣；台指期方面，外資減碼空單 965 口，未平倉空單口數降至 80,087 口。

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外資賣超瞄準記憶體與主動式 ETF 兩大族群，其中，力積電 (6770-TW) 達 3.5 萬張，位居外資第三名，華邦電 (2344-TW) 也有 2.5 萬張，主動統一台股增長 (00981A-TW) 則位居賣超首位，張數高達 7 萬張，主動統一升級 50(00403A-TW)、 主動統一全球創新 (00988A-TW)、 主動國泰動能高息 (00400A-TW) 也全數入列外資賣超前十名，三檔合計達 5.1 萬張。