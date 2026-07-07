盤後速報 - 皇翔(2545)次交易(8)日除息2.8元，參考價34.7元
鉅亨網新聞中心
皇翔(2545-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
首日參考價為34.7元，相較今日收盤價37.50元，息值合計為2.8元，股息殖利率7.47%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|37.50
|2.8
|7.47%
|0.0
|2025/06/17
|51.7
|4.5
|8.7%
|0.0
|2024/08/07
|54.0
|2.3
|4.26%
|0.0
|2023/06/26
|45.55
|4.6
|10.1%
|0.0
|2022/06/20
|53.7
|6.3
|11.73%
|0.0
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