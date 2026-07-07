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盤後速報 - 皇翔(2545)次交易(8)日除息2.8元，參考價34.7元

鉅亨網新聞中心

皇翔(2545-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

首日參考價為34.7元，相較今日收盤價37.50元，息值合計為2.8元，股息殖利率7.47%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 37.50 2.8 7.47% 0.0
2025/06/17 51.7 4.5 8.7% 0.0
2024/08/07 54.0 2.3 4.26% 0.0
2023/06/26 45.55 4.6 10.1% 0.0
2022/06/20 53.7 6.3 11.73% 0.0


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