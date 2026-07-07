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盤後速報 - 一零四(3130)下週(7月14日)除息14.7元，預估參考價205.8元

鉅亨網新聞中心

一零四(3130-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利14.7元。

以今日(7月7日)收盤價220.50元計算，預估參考價為205.8元，息值合計為14.7元，股息殖利率6.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

一零四(3130-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為一般廣告服務業。電子資訊。就業服務。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 220.50 14.70435 6.67% 0.0
2025/07/10 234.0 14.14121 6.04% 0.0
2024/07/09 243.0 13.60515 5.6% 0.0
2023/07/13 215.0 13.41519 6.24% 0.0
2022/07/14 193.5 11.1608 5.77% 0.0

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