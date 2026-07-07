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營收速報 - 全福生技(6885)6月營收238萬元年增率高達491.54％

鉅亨網新聞中心

全福生技(6885-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣238萬元，年增率491.54%，月增率189.29%。

今年1-6月累計營收為679萬元，累計年增率305.07%。

最新價為21.95元，近5日股價上漲3.08%，相關生技醫療上漲7.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+39 張
  • 外資買賣超：+36 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 238萬 492% 189%
26/5 82萬 -28% 7%
26/4 77萬 2153% -36%
26/3 120萬 3548% 91%
26/2 63萬 1759% -36%
26/1 99萬 2891% -7%

全福生技(6885-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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