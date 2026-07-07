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營收速報 - 臺慶科(3357)6月營收7.65億元年增率高達57.44％

鉅亨網新聞中心

臺慶科(3357-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣7.65億元，年增率57.44%，月增率7.77%。

今年1-6月累計營收為39.14億元，累計年增率23.46%。

最新價為262.5元，近5日股價下跌-2.07%，相關電子零組件類指數上漲5.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-611 張
  • 外資買賣超：-70 張
  • 投信買賣超：-329 張
  • 自營商買賣超：-212 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 7.65億 57% 8%
26/5 7.09億 38% 1%
26/4 7.04億 15% 7%
26/3 6.56億 12% 37%
26/2 4.78億 -3% -20%
26/1 6.01億 26% -5%

臺慶科(3357-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為線圈。晶片。網路變壓器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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