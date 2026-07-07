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營收速報 - 昇貿(3305)6月營收14.46億元年增率高達76％

鉅亨網新聞中心

昇貿(3305-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣14.46億元，年增率76%，月增率7.17%。

今年1-6月累計營收為79.85億元，累計年增率64.58%。

最新價為130.5元，近5日股價上漲2.25%，相關其他電子上漲0.29%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-536 張
  • 外資買賣超：-543 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 14.46億 76% 7%
26/5 13.49億 71% -8%
26/4 14.65億 60% 6%
26/3 13.80億 73% 19%
26/2 11.60億 62% -2%
26/1 11.86億 45% 4%

昇貿(3305-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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