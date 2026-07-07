營收速報 - 昇貿(3305)6月營收14.46億元年增率高達76％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為79.85億元，累計年增率64.58%。
最新價為130.5元，近5日股價上漲2.25%，相關其他電子上漲0.29%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-536 張
- 外資買賣超：-543 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|14.46億
|76%
|7%
|26/5
|13.49億
|71%
|-8%
|26/4
|14.65億
|60%
|6%
|26/3
|13.80億
|73%
|19%
|26/2
|11.60億
|62%
|-2%
|26/1
|11.86億
|45%
|4%
昇貿(3305-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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