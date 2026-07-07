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營收速報 - 群益期(6024)6月營收5.26億元年增率高達124.15％

鉅亨網新聞中心

群益期(6024-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣5.26億元，年增率124.15%，月增率-314.82%。

今年1-6月累計營收為11.23億元，累計年增率-29.03%。

最新價為62.3元，近5日股價上漲2.12%，相關金融保險下跌-0.69%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+94 張
  • 外資買賣超：+93 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 5.26億 124% -315%
26/5 -2.45億 -201% -256%
26/4 1.57億 -61% -62%
26/3 4.12億 34% -16%
26/2 4.89億 153% -326%
26/1 -2.17億 -207% -241%

群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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