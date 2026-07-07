營收速報 - 群益期(6024)6月營收5.26億元年增率高達124.15％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為11.23億元，累計年增率-29.03%。
最新價為62.3元，近5日股價上漲2.12%，相關金融保險下跌-0.69%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+94 張
- 外資買賣超：+93 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|5.26億
|124%
|-315%
|26/5
|-2.45億
|-201%
|-256%
|26/4
|1.57億
|-61%
|-62%
|26/3
|4.12億
|34%
|-16%
|26/2
|4.89億
|153%
|-326%
|26/1
|-2.17億
|-207%
|-241%
群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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