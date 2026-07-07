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營收速報 - 新盛力(4931)6月營收3.94億元年增率高達145.09％

鉅亨網新聞中心

新盛力(4931-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣3.94億元，年增率145.09%，月增率-5.18%。

今年1-6月累計營收為19.05億元，累計年增率70.03%。

最新價為247.5元，近5日股價上漲12.26%，相關電腦及週設類指數上漲5.95%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+315 張
  • 外資買賣超：+222 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+93 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 3.94億 145% -5%
26/5 4.16億 179% 37%
26/4 3.03億 97% 7%
26/3 2.83億 36% 30%
26/2 2.18億 -11% -25%
26/1 2.90億 42% 19%

新盛力(4931-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鋰電池模組製造銷售。電池零件買賣。電子材料買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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