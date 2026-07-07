營收速報 - 新盛力(4931)6月營收3.94億元年增率高達145.09％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為19.05億元，累計年增率70.03%。
最新價為247.5元，近5日股價上漲12.26%，相關電腦及週設類指數上漲5.95%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+315 張
- 外資買賣超：+222 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+93 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|3.94億
|145%
|-5%
|26/5
|4.16億
|179%
|37%
|26/4
|3.03億
|97%
|7%
|26/3
|2.83億
|36%
|30%
|26/2
|2.18億
|-11%
|-25%
|26/1
|2.90億
|42%
|19%
新盛力(4931-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鋰電池模組製造銷售。電池零件買賣。電子材料買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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