鉅亨網編譯段智恆 2026-07-07 02:30

比特幣 (Bitcoin) 周一 (6 日) 上演戲劇性反轉，早盤一度跌向 6 萬美元關卡，主因全球持有最多比特幣的上市公司 Strategy(MSTR-US) 再度出售部分持幣，引發市場對其投資策略轉變的疑慮。不過，美國總統川普隨後公開表態支持加密貨幣，帶動買盤回流，比特幣翻紅，上漲 1.5% 至 63,624 美元。

比特幣差點跌破6萬美元！川普喊話後大逆轉(圖：REUTERS/TPG)

川普周一在記者會上被問及，比特幣是否可能納入新推出的「川普帳戶」(Trump Accounts) 投資選項時表示，「我現在已經成了一個加密貨幣的大支持者」(Big crypto guy)，為近期承壓的加密貨幣市場注入信心。

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「川普帳戶」於美國國慶連假期間正式上線，屬於具有稅務優惠的 503A 投資帳戶，主要協助兒童長期累積財富，投資人可選擇配置多種美國股票 ETF。雖然目前尚未納入比特幣，但川普的正面發言仍被市場視為利多。

另一方面，Strategy 周一向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件，揭露 6 月 29 日至 7 月 5 日期間分兩階段出售總值約 2.16 億美元的比特幣。其中，6 月底出售約 8,080 萬美元，平均售價約每枚 59256 美元；7 月初再出售約 1.355 億美元。

此次也是 Strategy 今年第二度出售比特幣。公司 5 月已宣布調整企業政策，未來可基於資本配置需求出售部分持幣，打破創辦人 Michael Saylor 多年來「永不賣幣」的承諾。6 月初，公司便完成 2022 年以來首次出售比特幣。

Barclays 分析師 Ajay Rajadhyaksha 指出，Strategy 的投資邏輯長期建立在「絕不出售比特幣」的承諾之上，如今即使出售規模有限，也對市場信心造成明顯衝擊，加上公司修改政策允許未來持續出售，更進一步打擊投資人情緒。

截至目前，Strategy 仍持有 843,775 枚比特幣，市值約 521 億美元，平均持幣成本約 75,476 美元。