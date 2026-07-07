比特幣未來十年大預言！Strategy創辦人：機構資金將取代減半成主導因素

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-07 13:00

Strategy 創辦人 Michael Saylor 近日勾勒出比特幣未來十年的發展藍圖，指出其核心在於協議的極度穩定性與資本市場的深度介入。

(圖:shutterstock)

Saylor 斷言，決定比特幣價格走勢的關鍵變數，已從過去的技術迭代與挖礦週期，轉向金融基礎設施的完善與機構資金的流向。

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