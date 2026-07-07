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比特幣未來十年大預言！Strategy創辦人：機構資金將取代減半成主導因素

鉅亨網編譯陳韋廷

Strategy 創辦人 Michael Saylor 近日勾勒出比特幣未來十年的發展藍圖，指出其核心在於協議的極度穩定性與資本市場的深度介入。

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(圖:shutterstock)

Saylor 斷言，決定比特幣價格走勢的關鍵變數，已從過去的技術迭代與挖礦週期，轉向金融基礎設施的完善與機構資金的流向。


他並強調，比特幣的底層邏輯正在發生根本性重構。四年一次的減半週期對價格的決定性作用正在減弱，取而代之的是機構投資、交易所交易產品 (ETP) 及企業債券的擴張。作為價值儲存的比特幣核心協議必須保持靜止，任何改動都需極高門檻，以此確立其抵禦隨意修改的獨特屬性。

在風險層面，Saylor 警告「虛擬比特幣」引發的信用危機是最大隱憂。

當金融仲介機構發行的比特幣債權超過實際儲備時，槓桿效應與資訊不透明將導致投資者受損。因此，資產託管的真實性、儲備證明的完備性及透明度提升，是防止系統性風險的關鍵防線，這標誌著比特幣正從技術試驗場轉變為依賴成熟金融基建的資產，長期投資者的評估邏輯已轉向金融產品的誠信度。


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比特幣減半機構資金StrategyMichael Saylor

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