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鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估上修至5.84元，預估目標價為105.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.71元上修至5.84元，其中最高估值7.1元，最低估值4.95元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.1(7.1)9.911.2310.77
最低值4.95(4.95)6.958.3510.48
平均值5.82(5.79)8.39.5910.63
中位數5.84(5.71)8.279.6610.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值660.86億697.53億737.45億782.29億
最低值619.00億647.00億672.00億782.29億
平均值652.10億679.55億712.10億782.29億
中位數655.13億683.48億715.39億782.29億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.442.067.175.337.66
營業收入298.99億505.82億580.48億616.43億633.64億

詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSDAL

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