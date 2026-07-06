鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估上修至5.84元，預估目標價為105.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.71元上修至5.84元，其中最高估值7.1元，最低估值4.95元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.1(7.1)
|9.9
|11.23
|10.77
|最低值
|4.95(4.95)
|6.95
|8.35
|10.48
|平均值
|5.82(5.79)
|8.3
|9.59
|10.63
|中位數
|5.84(5.71)
|8.27
|9.66
|10.63
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|660.86億
|697.53億
|737.45億
|782.29億
|最低值
|619.00億
|647.00億
|672.00億
|782.29億
|平均值
|652.10億
|679.55億
|712.10億
|782.29億
|中位數
|655.13億
|683.48億
|715.39億
|782.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.44
|2.06
|7.17
|5.33
|7.66
|營業收入
|298.99億
|505.82億
|580.48億
|616.43億
|633.64億
詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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