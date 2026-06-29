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鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至30.4元，預估目標價為275.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由29.87元上修至30.4元，其中最高估值42.18元，最低估值20.5元，預估目標價為275.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值42.18(42.18)34.434.4823.58
最低值20.5(20.5)16.5711.6623.58
平均值30.78(30.36)24.2420.7423.58
中位數30.4(29.87)22.9518.0223.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,876.71億1,653.60億1,666.00億
最低值1,393.34億1,246.64億1,314.17億
平均值1,588.10億1,477.12億1,448.86億
中位數1,545.68億1,468.07億1,397.73億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.2428.1223.6310.0813.22
營業收入1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億1,325.42億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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