鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至30.4元，預估目標價為275.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由29.87元上修至30.4元，其中最高估值42.18元，最低估值20.5元，預估目標價為275.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|42.18(42.18)
|34.4
|34.48
|23.58
|最低值
|20.5(20.5)
|16.57
|11.66
|23.58
|平均值
|30.78(30.36)
|24.24
|20.74
|23.58
|中位數
|30.4(29.87)
|22.95
|18.02
|23.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,876.71億
|1,653.60億
|1,666.00億
|最低值
|1,393.34億
|1,246.64億
|1,314.17億
|平均值
|1,588.10億
|1,477.12億
|1,448.86億
|中位數
|1,545.68億
|1,468.07億
|1,397.73億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|13.22
|營業收入
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
|1,325.42億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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