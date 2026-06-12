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鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至29.8元，預估目標價為270.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由27.83元上修至29.8元，其中最高估值42.18元，最低估值14.38元，預估目標價為270.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值42.18(42.18)34.431.337.75
最低值14.38(14.38)16.7211.6637.75
平均值29.74(29.31)24.0619.6737.75
中位數29.8(27.83)24.1318.5937.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,876.71億1,653.60億1,518.78億
最低值1,390.39億1,271.75億1,314.17億
平均值1,595.07億1,479.38億1,423.72億
中位數1,551.46億1,468.07億1,397.73億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.2428.1223.6310.0813.22
營業收入1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億1,325.42億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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