金像電5月營收87.73億元創新高年增87% PCB股中與臻鼎併肩抗跌逆漲

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-08 16:50

PCB 廠金像電 (2368-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，5 月單月營收以 87.73 億元改寫歷史新高，月增 20.35%，年增 87.3%；2026 年 1-5 月營收爲 354.05 億元，年增 66.67%。

金像電5月營收87.73億元創新高年增87%。(圖：金像電提供)

金像電與臻鼎 - KY(4958-TW) 爲今天台股大盤大跌 1568 點收盤中，兩檔逆勢上漲的 PCB 個股，臻鼎 - KY 收盤上漲 11 元收在 512 元，並完成填息。

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金像電 2026 年第一季累計營收 193.13 億元，毛利率 34.81%，季增 1.15 個百分點，年增 3.51 個百分點，首季稅後純益 34.84 億元，創新高，季增 8.86%，年增 98.72%，每股純益達 6.87 元。

金像電在受惠 AI 伺服器、高階交換器與一般伺服器需求增溫，並在台灣、泰國及蘇州大幅擴廠。

臻鼎 - KY 在 2026 年 5 月營收為 162.01 億元，月增 6.61%，年增 37.40%，再創歷年同期新高。累計 2026 年 1-5 月營收 721.26 億元，年增 10.18%，也刷新歷年同期紀錄。

臻鼎 - KY2026 年第一季歸屬母公司純益 14.26 億元，季減 54.9%，年增 1.25 倍，每股純益 1.33 元。積極海內外擴充產能的臻鼎 - KY 表示，公司伺服器、光通訊與 IC 載板動能強勁。公司目標於 2027 年躍升為全球最大高階光通訊板供應商。

臻鼎 - KY 在 2026 年首季營收 407.28 億元，毛利率 21.64%，季減 0.92 個百分點，年增 6.96 個百分點，首季歸屬母公司純益 14.26 億元，季減 54.9%，年增 1.25 倍，每股純益 1.33 元。