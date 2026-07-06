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營收速報 - 科嶠(4542)6月營收1.33億元年增率高達102.05％

鉅亨網新聞中心

科嶠(4542-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.33億元，年增率102.05%，月增率22.59%。

今年1-6月累計營收為5.55億元，累計年增率33.1%。

最新價為434.5元，近5日股價上漲29.7%，相關電子零組件類指數上漲8.81%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-463 張
  • 外資買賣超：-441 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.33億 102% 23%
26/5 1.08億 58% 12%
26/4 9,622萬 7% -15%
26/3 1.13億 33% 152%
26/2 4,508萬 -42% -24%
26/1 5,959萬 97% 6%

科嶠(4542-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為設計、研發及生產自動化乾燥設備及相關機械設備製造與買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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