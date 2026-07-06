營收速報 - 科嶠(4542)6月營收1.33億元年增率高達102.05％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為5.55億元，累計年增率33.1%。
最新價為434.5元，近5日股價上漲29.7%，相關電子零組件類指數上漲8.81%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-463 張
- 外資買賣超：-441 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.33億
|102%
|23%
|26/5
|1.08億
|58%
|12%
|26/4
|9,622萬
|7%
|-15%
|26/3
|1.13億
|33%
|152%
|26/2
|4,508萬
|-42%
|-24%
|26/1
|5,959萬
|97%
|6%
科嶠(4542-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為設計、研發及生產自動化乾燥設備及相關機械設備製造與買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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