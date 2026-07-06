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營收速報 - 千興(2025)6月營收8,549萬元年增率高達57.86％

鉅亨網新聞中心

千興(2025-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣8,549萬元，年增率57.86%，月增率-64.04%。

今年1-6月累計營收為9.03億元，累計年增率139.17%。

最新價為13.45元，近5日股價上漲5.81%，相關鋼鐵工業上漲1.3%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+251 張
  • 外資買賣超：+273 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 8,549萬 58% -64%
26/5 2.38億 562% 18%
26/4 2.01億 112% 24%
26/3 1.62億 127% 217%
26/2 5,121萬 -16% -69%
26/1 1.65億 174% 78%

千興(2025-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼捲。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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