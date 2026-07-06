營收速報 - 千興(2025)6月營收8,549萬元年增率高達57.86％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為9.03億元，累計年增率139.17%。
最新價為13.45元，近5日股價上漲5.81%，相關鋼鐵工業上漲1.3%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+251 張
- 外資買賣超：+273 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|8,549萬
|58%
|-64%
|26/5
|2.38億
|562%
|18%
|26/4
|2.01億
|112%
|24%
|26/3
|1.62億
|127%
|217%
|26/2
|5,121萬
|-16%
|-69%
|26/1
|1.65億
|174%
|78%
千興(2025-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼捲。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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