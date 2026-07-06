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鉅亨速報 - Factset 最新調查：視陽(6782-TW)EPS預估上修至17.35元，預估目標價為243.5元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對視陽(6782-TW)做出2026年EPS預估：中位數由17.04元上修至17.35元，其中最高估值18.59元，最低估值16.57元，預估目標價為243.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值18.59(18.59)23.1121.47
最低值16.57(16.57)18.3521.47
平均值17.43(17.37)20.4721.47
中位數17.35(17.04)20.9621.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值5,440,0006,256,0006,288,000
最低值4,780,0005,243,0006,288,000
平均值5,139,7105,747,2506,288,000
中位數5,097,0005,745,0006,288,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS887,071636,471301,613617,431
營業收入
(單位：新台幣千元)		4,223,2003,671,6402,397,6752,777,524

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6782/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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