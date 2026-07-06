鉅亨速報

營收速報 - 威剛(3260)6月營收146.61億元年增率高達212.06％

鉅亨網新聞中心

威剛(3260-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣146.61億元，年增率212.06%，月增率13.28%。

今年1-6月累計營收為642.72億元，累計年增率183.33%。

最新價為410.5元，近5日股價上漲3.52%，相關半導體類指數上漲8.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3418 張
  • 外資買賣超：-3091 張
  • 投信買賣超：-224 張
  • 自營商買賣超：-103 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 146.61億 212% 13%
26/5 129.43億 210% 23%
26/4 105.56億 170% 0%
26/3 105.37億 181% 47%
26/2 71.64億 114% -15%
26/1 84.12億 199% 45%

威剛(3260-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收威剛

相關行情

台股首頁我要存股
威剛410.5-0.24%
美元/台幣32.025+0.30%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty