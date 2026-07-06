營收速報 - 威剛(3260)6月營收146.61億元年增率高達212.06％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為642.72億元，累計年增率183.33%。
最新價為410.5元，近5日股價上漲3.52%，相關半導體類指數上漲8.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3418 張
- 外資買賣超：-3091 張
- 投信買賣超：-224 張
- 自營商買賣超：-103 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|146.61億
|212%
|13%
|26/5
|129.43億
|210%
|23%
|26/4
|105.56億
|170%
|0%
|26/3
|105.37億
|181%
|47%
|26/2
|71.64億
|114%
|-15%
|26/1
|84.12億
|199%
|45%
威剛(3260-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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